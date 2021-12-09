Мэр Иркутска Руслан Болотов объявил 2022 годом Ангары

Мэр Иркутска Руслан Болотов на пресс-конференции 9 декабря объявил 2022 год в областном центре годом Ангары и предложил посвятить его развитию водного объекта. Планируется совершенствовать всю инфраструктуру реки — острова, мост, спортивные парки, рекреационные зоны.

Руслан Болотов:

- У нас в черте города проходит уникальный водный объект. На Ангаре — каскад ГЭС, это привлекает туристов. Кроме того, это дополнительный маршрут внутри областного центра. Мы попытались осмыслить проектные решения, чтобы раскрыть весь потенциал реки в Иркутске.

1 сентября в Иркутске состоялась презентация концепции единой городской набережной. Проект разработан агентством развития территорий «Градостроительная школа» совместно с агентством развития памятников Иркутска, городской администрацией и общественностью. По словам авторов проекта, концепция предусматривает объединение всех участков городских набережных в единую девятикилометровую прогулочную зону.

Одним из участков будущей благоустроенной территории станет Цесовская набережная, где в настоящее время ведётся восстановление объекта культурного наследия — знаменитых бань Курбатова и Русанова. Курбатовские бани — это первое здание в каменном исполнении, проект восстановления и строительства которого прошел согласование агентства по развитию памятников, реализуется за счет средств инвестора при участии городской и областной администраций. Предполагается, что благодаря этому проекту появится возможность поддержать мировой градостроительный тренд, развернув Иркутск к реке Ангаре.

В Иркутске презентовали проект «Единой набережной» длиной девять километров

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