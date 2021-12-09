Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэр Иркутска Руслан Болотов объявил 2022 годом Ангары

Мэр Иркутска Руслан Болотов объявил 2022 годом Ангары

Мэр Иркутска Руслан Болотов на пресс-конференции 9 декабря объявил 2022 год в областном центре годом Ангары и предложил посвятить его развитию водного объекта. Планируется совершенствовать всю инфраструктуру реки — острова, мост, спортивные парки, рекреационные зоны.

Руслан Болотов:
- У нас в черте города проходит уникальный водный объект. На Ангаре — каскад ГЭС, это привлекает туристов. Кроме того, это дополнительный маршрут внутри областного центра. Мы попытались осмыслить проектные решения, чтобы раскрыть весь потенциал реки в Иркутске.

1 сентября в Иркутске состоялась презентация концепции единой городской набережной. Проект разработан агентством развития территорий «Градостроительная школа» совместно с агентством развития памятников Иркутска, городской администрацией и общественностью. По словам авторов проекта, концепция предусматривает объединение всех участков городских набережных в единую девятикилометровую прогулочную зону.

Одним из участков будущей благоустроенной территории станет Цесовская набережная, где в настоящее время ведётся восстановление объекта культурного наследия — знаменитых бань Курбатова и Русанова. Курбатовские бани — это первое здание в каменном исполнении, проект восстановления и строительства которого прошел согласование агентства по развитию памятников, реализуется за счет средств инвестора при участии городской и областной администраций. Предполагается, что благодаря этому проекту появится возможность поддержать мировой градостроительный тренд, развернув Иркутск к реке Ангаре.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске презентовали проект «Единой набережной» длиной девять километров

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде стран СНГ
Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на
В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»
В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»
В Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона полноценным покрытием Wi-Fi
В Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона
Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских школьников
Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских
Дислексия: советы учителям и родителям
Дислексия: советы учителям и родителям
Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения
Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения
Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах бабушки
Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году
Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные дома
Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные
В Жигаловском районе полицейские 100 километров гнались за нарушителем
В Жигаловском районе полицейские 100 километров гнались за нарушителем
До 10 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области метели и ветер
До 10 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области метели и

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Christina – профессиональная косметика
Christina – профессиональная косметика
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs

Еще по теме

Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром
Лучшему учителю Иркутска подарят квартиру
Комплексную транспортную реформу проведут в Иркутске в 2022 году
В 2021 году в Иркутске установили девять светофоров на аварийных участках