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Monopoly Madness от Ubisoft уже доступна на Xbox

Monopoly Madness от Ubisoft уже доступна на Xbox


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз новинки от Ubisoft — игры Monopoly Madness. Как отмечает издательство Ubisoft, игра позволяет «по-новому взглянуть» на всеми любимую Монополию.

Игрокам в Monopoly Madness предстоит не только покупать свою недвижимость и развивать ее, но и мешать соперникам заниматься своими делами. Например, можно разрушить здания соперников при помощи бульдозера. В игре 4 мира на старте (город, пляж, тихая осень и ночная жизнь), каждый из которых имеет несколько уровней и раскладок, тем самым создавая больше 20 игровых площадок.


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На приставках Xbox стоимость игры Monopoly Madness — $29,99.

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По материалам: newxboxone

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