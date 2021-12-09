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Муж Анны Седоковой прокомментировал свое увольнение

Муж Анны Седоковой прокомментировал свое увольнение
Недавно супруг певицы Анны Седокой, Янис Тимма лишился работы. Буквально на днях Янис Тимма прекратил сотрудничество с казанским баскетбольным клубом «Уникс» и сейчас находится в активном поиске новой работы. Супруг Анны Седоковой надеется, что сможет заполучить выгодный контракт. Контракт Тиммы с «Униксом» продлился всего месяц, но Янис не намерен расстраиваться. Баскетболист находится в прекрасной физической форме и намерен покорять новые вершины. «Я принял решение не оставаться в «Униксе». Иногда ты точно знаешь — это не твое. Замечательное, хорошее, но не твое. Иногда нужно уметь уходить. Данный год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее. С большим уважением отношусь к команде, к игрокам, к тренерскому штабу, к управлению и к городу. Но им точно нужен не я, а мне точно нужны не они. Перед тем, как я принял это решение, поговорил со всеми. Мы попрощались без обид и сожалений», — поделился 29-летний спортсмен в личном блоге.
Анна Седокова с мужем Сейчас Янис ведет активные переговоры с несколькими спортивными сообществами и надеется быстрее найти свое место под солнцем. «В данный момент я и мой новый агент ведем переговоры с тремя командами, с которыми я хочу играть, которым я нужен и которые нужны мне. Есть одна команда, в которой я хочу играть. Я точно знаю, где мое место, где я буду максимально полезен и где мне точно не будет легко, но я знаю — это моя команда. Жизнь одна. Я слишком много потерял за последний год, чтоб не ценить ее. Обещаю, что вам еще будет, что обсудить, будет, о чем написать и точно будет, что отмечать. Я вас не подведу. Иду к своей мечте. Возможно, путь длинный и непростой. Но никто и не говорил, что будет легко», — отметил Тимма. Многие пользователи Сети поддержали спортсмена. «Пусть все ваши мечты исполнятся!»; «Янис, все будет хорошо! «У вас есть мощная поддержка — ваша семья!»; Не надо унывать, все еще впереди!» — заверили подписчики Тиммы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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