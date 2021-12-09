МВД связало пандемию с повышенным риском воровства из бюджета

Вадим Карасев

Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант Андрей Курносенко заявил, что в условиях пандемии усилились хищения средств из бюджета. Преступники в том числе ищут способы украсть деньги, выделяемые на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Представитель органов внутренних дел рассказал, что его подопечные выявляют преступные схемы, в основе которых — срыв исполнения контрактов, объясняемый пандемией, но на практике не имеющий к ней никакого отношения. Чаще всего такие случаи происходят в сфере социально-экономической поддержки населения и предпринимателей.

Немало эпизодов воровства зафиксировано и в системе здравоохранения. Мошенники пытаются присвоить деньги, выделяемые государством на закупку лекарств и медицинского оборудования, нередко в контрактах завышаются цены, поставляется контрафактная продукция под видом подлинной. Уже заведено 411 уголовных дел, связанных с подобными злоупотреблениями.

Как сообщает ТАСС, Курносенко также констатировал: полиция продолжает бороться с продажей поддельных сертификатов о вакцинации. Всего за год выявлено 230 случаев их изготовления и сбыта, а число произведенных фальшивок исчисляется тысячами.