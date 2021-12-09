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На Всероссийском открытом уроке рассказали о современных героях России

На Всероссийском открытом уроке рассказали о современных героях России

Состоялся Всероссийский открытый урок «Наука побеждать», посвящённый Дню Героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря. Трансляция прошла из Государственного центрального музея современной истории России. Проект инициирован Минпросвещения России.

Во время открытого урока ведущие пообщались с Героем России Алексеем Романовым, который рассказал о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Начальник аварийно-спасательного отряда № 5 Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Иван Парфентьев поделился со школьниками историей о том, как он выбрал профессию.

Эфир традиционно доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения России в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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