На Xbox в Battlefield 2042 теперь можно отключить кроссплатформенный мультиплеер





EA и DICE выпустили очередное обновление для Battlefield 2042, которое решает некоторые проблемы. Обновление распространяется под номером 0.3.1, и это последний апдейт для шутера перед праздниками. Как отмечается в сообщении разработчиков, они «вернутся в новом году со свежим взглядом» и новыми апдейтами.

Обновление 0.3.1 для Battlefield 2042 содержится множество небольших исправлений и правку баланса. Одно из указанных для игроков на приставках Xbox изменений — это возможность отключить кроссплатформенный мультиплеер:

Cross-Play теперь можно включить / отключить в меню «Параметры» на Xbox.

Напомним, что игра Battlefield 2042 неплохо продалась, если верить информации от инсайдера, несмотря на низкие оценки от прессы и большое количество багов на старте.