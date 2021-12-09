Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321

Федеральное агентство воздушного транспорта назвало официальную причину обледенения самолета авиакомпании S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан — Новосибирск и экстренно приземлившегося в Иркутске. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции. Так, по данным ведомства, при подготовке к полету в соответствии с решением экипажа от обледенения были обработаны только поверхности крыла и стабилизатора самолета. При этом снег с фюзеляжа борта не удалили.

«Удаление снега с поверхности фюзеляжа не производилось. Это во время стоянки самолета в течение 2,5 часов в условиях выпадения ливневого дождя привело к скоплению на верхней поверхности фюзеляжа большого количества снега», — отметили в Росавиации.

После включения обогрева лобовых стекол произошло таяние снега, и в условиях руления при низкой температуре вызвало появление слоя намерзшего льда в передней части фюзеляжа перед приемниками полного давления (ППД).

«Эти наросты льда привели к искажению воздушного потока (нарушению его ламинарности) при входе в ППД после взлета самолета, что привело к отказу трех систем управления в режим минимального функционирования, отключению автопилота и автомата тяги», — подчеркнули в ведомстве.

Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести изменения в свои программы по защите воздушного судна от наземного обледенения. Отмечается, что полет не может быть выполнен при наличии на поверхностях самолета отложений в виде любого снега (не только мокрого).

Самолет следовал рейсом Магадан-Новосибирск и и экстренно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря. Пилотам пришлось в ручном режиме управлять самолетом. Причиной неуправляемости самолёта стало обледенение двигателей. Из-за опасного крена борт провалился в воздухе на 2 километра вниз. Однако лайнер, на котором находилось 199 человек, удалось благополучно посадить в Иркутске.

Следственное управление на транспорте позже сообщило, что в пути следования у самолета отключился автопилот. После этого командир воздушного судна принял решение о посадке. По факту инцидента Следком возбудил уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело по факту экстренной посадки самолета Airbus 321 в Иркутске

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