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Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: продолжительность, Unreal Engine 5, геймплей

Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: продолжительность, Unreal Engine 5, геймплей


S.T.A.L.K.E.R. 2 попал на обложку журнала PC Gamer, а вместе с тем появились и новые подробности о проекте, плюс новые скриншоты. Релиз игры должен состояться 28 апреля 2022 года — на Xbox Series X, Xbox Series S и PC. Вот некоторые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2, которые стали известны.

Как ранее и сообщали разработчики, S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Похоже, что игра станет одной из первых на новом движке, и разработчики отмечают, что используют следующие его особенности: Nanite (геометрия с детализацией), Lumen (глобальное освещение), повышенная скорость работы открытого мира.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают, что в игре будет нелинейная сюжетная кампания, вот что известно о сеттинге и сюжете:



Сценарий игры состоится более чем из 350 тысяч слов.



Большая карта — 64 квадратных километра Зоны.



Зона станет гораздо более разнообразной в плане ландшафта.



Действия игры развернутся в наши дни.



Сюжет будет разветвленным.



Разработчики отмечают, что полное прохождение игры несколько раз (чтобы узнать все о мире S.T.A.L.K.E.R. 2) займет порядка 100 часов.



От выбора фракции будет зависеть сюжет.



Поклонники серии встретят уже знакомые группировки сталкеров («Монолит», «Свобода»), но будут и новые. Аналогичная ситуация и с мутантами — в игре будут уже знакомые и новые.



В игре будет 3 вида аномалий.

Ниже можно видеть несколько новых скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2:




Некоторые моменты S.T.A.L.K.E.R. 2, которые касаются геймплея:



Кооперативного прохождения в игре не будет, мультиплеер добавят уже после релиза.



Игроки должны будут следить за персонажем, в том числе за его усталостью и голодом.



Оружие в игре можно будет улучшать — самостоятельно навешивать небольшие примочки или при помощи мастера серьезно прокачивать.



Заявлено, что в открытом мире игроков ждет много разных активностей — от зачистки территорий с врагами до изучения подземелий.

Напомним, что сразу после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 будет добавлен в подписку Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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