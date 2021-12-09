Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах и их сакральном смысле. Эксперты в этой области рассказали об особенностях этого четверга, а также дали полезные советы о том, как можно привлечь в свою жизнь удачу в самых разных сферах.

Этот день можно назвать в целом удачным. Старайтесь не сидеть сложа руки. Попробуйте выполнить как можно больше поставленных задач. Числа сегодня благосклонны к тем, кто не ленится и не перекладывает ответственность на других людей. Нумерологи советуют следить за хорошими приметами, которые предвещают счастье и удачу.

Число-покровитель 9 декабря 2021 года

Чтобы выяснить, какое число будет сегодня стоять выше остальных, необходимо произвести простейшие расчеты — сложить все цифры даты и прибавить к ним 4 — порядковый номер дня недели: 9+1+2+2+0+2+1+4=21. 2+1=3.

В этот день миром будет править Тройка. Энергетика этого числа способствует укреплению биополя людей. Число 3 дает нам ментальную силу, волю к победе, желание становиться лучше духовно. Главным символом этого дня становится древо познания. Дело в том, что Тройка сильно влияет повлияет на информационные потоки и обострит нашу память, пробудит желание получать новые знания. Также Тройка в силах помочь нам побороть страхи и неуверенность в себе.





События 9 декабря из прошлого

Чтобы узнать, что нас может ждать в 343 по счету день года, нужно оглянуться назад и посмотреть, что происходило в этот день в прошлом.

9 декабря 1953 года американская компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов. Люди сегодня могут быть неуступчивыми и полными предубеждений по отношению к тем, чьи взгляды отличаются от их собственных.

9 декабря 1992 года началась миротворческая операция ООН в Сомали. Сегодня у многих может появиться желание оказать безвозмездную помощь нуждающимся. Великодушие будет в цене. В такие дни, как сегодня, не работает принцип «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Советы нумерологов на этот четверг

Постарайтесь в первой половине дня сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Не тратьте время зря.

У многих из нас может появиться желание найти себе новое увлечение, хобби. Катализатором этого желания может стать разговор с интересным человеком.

Не бойтесь размышлять о перспективах. Тройка любит, когда люди думают о будущем и не боятся взвешивать все за и против.

Нас могут начать испытывать на прочность наши враги и недоброжелатели. Они будут пытаться сыграть на негативных эмоциях. Не обращайте внимание на провокации.

Во второй половине дня может резко возникнуть потребность в общении с близким человеком. Не бойтесь обсуждать свои проблемы. Вы сможете получить должный уровень поддержки.

Нумерологи советуют объективно оценивать свои возможности сегодня. Не рискуйте зря, потому что это может доставить вам множество проблем.

Это очень удачный день для избавления от разного хлама. Не бойтесь выбрасывать на помойку вещи, которыми не пользуетесь и не собираетесь, либо вещи, которые не пригодны для использования вовсе.

Талисманы удачи на 9 декабря

Многие из нас сегодня будут уязвимыми физически, потому что Тройка дает нам только ментальную силу. Чтобы заделать эту «дыру», можно воспользоваться помощью таких минералов, как бирюза, цитрин.

Полезными сегодня будут изделия из дерева. Такие талисманы и украшения будут оберегать ваше здоровье и биополе. Носите их с собой или на себе, чтобы меньше уставать.