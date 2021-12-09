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О рамочном характере законопроекта о QR-кодах заявил президент РФ

О рамочном характере законопроекта о QR-кодах заявил президент РФ

Президент России Владимир Путин указал, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носят рамочный характер. Законопроекты должны быть проработаны, со ссылкой на слова главы государства сообщает ТАСС.

«В значительной степени проект закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова на заседании СПЧ попросила президента дать поручение дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием проектов законов об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах. Президент заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

Владимир Путин:
— Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. Посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся. Поэтому, прежде чем решения будут приняты окончательные, их нужно проработать.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал законопроект о введении QR-кодов и подписал положительный отзыв от своего имени в Госдуму.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Один из них вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. По нему QR-коды, подтверждающие вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание, понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Второй законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с аналогичным QR-кодом.

При этом у военных, по документу, должны быть отдельные QR-коды. Вместо QR-кодов они смогут предъявлять другой документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке.

Предыдущая новость по этой теме:

Игорь Кобзев одобрил готовящийся законопроект о введении QR-кодов

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По материалам: irk

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