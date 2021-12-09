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Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Лос-Анджелесе

Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Лос-Анджелесе

В августе прошлого года Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями — у них родилась дочь Дейзи Дав. И хотя счастливые мама и папа делились некоторыми милыми деталями семейной жизни и рассказывали о малышке, саму девочку от публики актеры предпочитали скрывать. Но вчера папарацци Лос-Анджелеса удалось поймать Кэти на прогулке с ребенком и сделать качественные фото Дейзи.

Судя по выражению лица малышки, встреча с репортерами ей особого удовольствия не доставила. Но, как и ее звездной маме, ей, вероятно, придется к ним привыкнуть — дети знаменитостей тоже всегда живо интересуют публику. Учиться дзену Дейзи может сразу у своей мамы. Кэти сделала вид, что назойливых фотографов она и вовсе не заметила. Скрыв лицо кепкой, певица уверенно продолжила идти по своим делам.


Кэти Перри с дочерью Дейзи Дав
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Лос-Анджелесе
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Лос-Анджелесе
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