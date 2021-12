Опробуйте бесплатно игру The Last Oricru на Xbox Series X | S





Сейчас в Microsoft Store для приставок Xbox доступно больше 30 различных демо-версий в рамках [email protected] Winter Game Fest. В обилии демо рекомендуем обратить внимание на игру The Last Oricru, которая доступна только на приставках Xbox Series X и Xbox Series S.

The Last Oricru — это сюжетный экшен с элементами RPG, который предлагает одиночное прохождение или локальный кооператив на двух человек. Сеттинг The Last Oricru — средневековое фэнтези с футуристической научной фантастикой. В рамках демо-версии игроки могут опробовать первые две игровые области, сразиться с несколькими типами противников и в целом оценить новый проект Koch Media.

Xbox Series X | S — эксклюзивная платформа, где можно опробовать The Last Oricru. Напомним, что в рамках [email protected] Winter Game Fest дают опробовать некоторые игры, которые еще далеки от релиза, поэтому в них могут встречаться всевозможные баги.

The Last Oricru — Demo

В «The Last Oricru» интересный и сложный сюжет, и чтобы все кусочки головоломки встали на место, может потребоваться пройти игру несколько раз.

