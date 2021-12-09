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Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество

Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество


Почти каждый десятый житель США готов преподнести криптовалюты в качестве подарка на Новый год, и каждый четвертый готов их купить в новом 2022 году. Такие результаты получили специалисты лендинговой платформы BlockFi.



В опросе приняли участие 1262 резидента США в возрасте от 18 до 65 лет.


Среди респондентов в возрасте 9-25 лет (поколение Z) процент популярности цифровых активов в ответах оказался вдвое выше, чем в среднем по выборке.


Опрошенные отдали предпочтение биткоину, Dogecoin и Ethereum. Лишь 2% выразили заинтересованность в получении NFT, но 15% планируют приобрести подобные токены в 2022 году.


Треть опрошенных сочли более уместным обсуждение за праздничным столом криптовалют, чем политики.


Среди мужчин доля тех, кто предпочел бы цифровые активы подарочным картам, оказалась втрое выше, чем среди женщин.


Исследователи также выяснили, что менее четверти респондентов имели полное представление о том, как подарить криптовалюты технически.


Напомним, согласно отчету Grayscale Investments, 26% инвесторов из США уже вложились в биткоин, при этом свыше половины — стали его обладателями за последний год.


Согласно данным опроса Pew Research Center, с 2015 года число знакомых с первой криптовалютой взрослых американцев увеличилось с 48% до 86%.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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