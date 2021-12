Опрос: в Австралии доля криптоинвесторов выросла с 18,4% до 28,8%

Доля резидентов Австралии, которые покупали или продолжают держать криптовалюты, за год повысилась с 18,4% до 28,8%. Такие результаты содержатся в исследовании PureProfile по заказу австралийской биржи Independent Reserve.

The 2021 Independent Reserve Cryptocurrency Index (#IRCI) is here:



28.8% of Australians now own or have owned crypto 📊



Australian women who own crypto has doubled (10.1% > 20%) 📈#Bitcoin remains the most popular crypto 🤲



Download the full report:https://t.co/cSOkFgJ7Ga