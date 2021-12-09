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Опрос: в Австралии доля криптоинвесторов выросла с 18,4% до 28,8%

Опрос: в Австралии доля криптоинвесторов выросла с 18,4% до 28,8%


Доля резидентов Австралии, которые покупали или продолжают держать криптовалюты, за год повысилась с 18,4% до 28,8%. Такие результаты содержатся в исследовании PureProfile по заказу австралийской биржи Independent Reserve.



В опросе приняли участие более 2000 человек. По данным фирмы, выборка отразила гендерное, возрастное и географическое распределение страны.


89% криптоинвесторов заработали от операций с цифровыми бумагами в 2021 году. В 2020 году о положительном опыте сообщили 78%.


89% австралийцев слышали о биткоине. Об Ethereum такой же ответ дали 36,7% опрошенных (23,5% год назад), о Ripple — 20,3% (13,5%).


BTC оказался в портфеле у 21,1% респондентов, ETH — у 11%. 


Доля криптоинвесторов среди женщин за год возросла с 10,3% до 20%.


CEO Independent Reserve Адриан Пшелозный в интервью Cointelegraph спрогнозировал, что рост держателей криптовалют сохранится по мере взросления индустрии и уменьшения волатильности цен.


Среди респондентов, которые не обзавелись криптовалютами, 28,6% выразили готовность устранить этот пробел после появления лучшей защиты потребителей, 26,6% — при условии совершенствования регулирования отрасли.


По мнению Пшелозного, создание нормативной базы наподобие той, что утверждена в Сингапуре, привлекло бы на рынок более консервативно настроенных инвесторов. В частности, резидентов старше 65 лет, добавил он.


Среди австралийцев в возрасте от 24 до 34 лет 27,6% опрошенных объяснили инвестиции в криптовалюты стремлением заработать.


Напомним, согласно отчету Grayscale Investments, 26% инвесторов из США уже вложились в биткоин, при этом свыше половины — стали его обладателями за последний год.


Согласно данным опроса Pew Research Center, с 2015 года число знакомых с первой криптовалютой взрослых американцев увеличилось с 48% до 86%.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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