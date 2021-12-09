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Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских школьников

Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских школьников

В Международном детском центре «Артек» прошла серия тематических мероприятий, посвящённых Международному дню художника, информирует Минпросвещения России.

Занятие в мастерской «Под крылом Жар-птицы» было посвящено 160-летию со дня рождения художника Константина Коровина, в нём приняли участие в том числе сирийские школьники – победители олимпиады по русскому языку.

Педагоги рассказали ребятам о творчестве Константина Коровина, а затем артековцы создавали собственные художественные работы.

Сирийские школьники изображали крымские пейзажи, они отметили, что занятия помогли им узнать о русской культуре и искусстве, а главное – проявить себя в творческих проектах.

«Артек» уделяет внимание эстетическому и культурному развитию детей, приобщает современных школьников к классическому искусству.

Занятия в творческих студиях в Международный день художника показали, что классическое изобразительное искусство актуально по сей день, служит примером преемственности творческих людей разных поколений, востребованности традиционных ценностей.

1 декабря 2021 года при поддержке Министерства просвещения «Артек» принял 20 сирийских школьников – победителей олимпиады по русскому языку. В Международном детском центре ребята занимаются по дополнительным общеразвивающим программам, изучают русский язык, участвуют в тематических мероприятиях.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом, которая включает отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработку учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

# Общество
По материалам: edu.ru

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