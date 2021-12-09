Пьяная тулунчанка без водительских прав перевозила в иномарке младенца и подростка

9 декабря в Тулуне около 3:00 полицейские заметили автомобиль Nissan R`nessa, водитель которого двигался с нарушениями правил дорожного движения, не подчинился требованиям инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой оказалась 30-летняя местная жительница. Кроме того, в салоне авто находились ее двое детей пяти месяцев и 12 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Процедура медицинского освидетельствования показала, что тулунчанка находилась в состоянии опьянения. Кроме того, с 2019 года она лишена водительских прав.

В отношении нарушительницы сотрудники полиции составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде, нарушение требований к перевозке детей, вождение без водительских прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, женщина будет привлечена к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

По данному факту прокуратуры организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении прав детей, об исполнении родительских обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.





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