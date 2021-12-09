Подборка тайников, которые пользователи случайно нашли у себя дома

Тайная ваннаяТак-так, что это тут у нас?За картиной прячется дверьНа нашей кухне есть встроенный холодильникВ моём подвале стоит скамья, которая прикрывает валунПросто обычная розетка, которая скрывается за маленькой дверцейКупили дом и обнаружили секретный шкаф за шкафомЭто окошко в фермерском доме 1860-х ведёт к подвалуСделали ящики для хранения обуви прямо под лестницейСтойка для специй + дверь в подвал = секретная дверьСын очень хотел тайную комнату, так что я построил для него ТАРДИСХитрый встроенный шкафчик за зеркаломМы сделали секретный проход в оранжерею через шкаф в комнатеИнтересно, что за этими дверцами?Все специи будет легко найти. Если знать, где искать!Превратили бывшую кладовку в секретный уголок для чтения