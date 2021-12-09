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Подборка тайников, которые пользователи случайно нашли у себя дома

Подборка тайников, которые пользователи случайно нашли у себя дома
Тайная ванная

Так-так, что это тут у нас?

За картиной прячется дверь

На нашей кухне есть встроенный холодильник

В моём подвале стоит скамья, которая прикрывает валун

Просто обычная розетка, которая скрывается за маленькой дверцей

Купили дом и обнаружили секретный шкаф за шкафом

Это окошко в фермерском доме 1860-х ведёт к подвалу

Сделали ящики для хранения обуви прямо под лестницей

Стойка для специй + дверь в подвал = секретная дверь

Сын очень хотел тайную комнату, так что я построил для него ТАРДИС

Хитрый встроенный шкафчик за зеркалом

Мы сделали секретный проход в оранжерею через шкаф в комнате

Интересно, что за этими дверцами?

Все специи будет легко найти. Если знать, где искать!

Превратили бывшую кладовку в секретный уголок для чтения
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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