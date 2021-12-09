Подборка тайников, которые пользователи случайно нашли у себя дома
Сегодня, 11:20
Тайная ванная
Так-так, что это тут у нас?
За картиной прячется дверь
На нашей кухне есть встроенный холодильник
В моём подвале стоит скамья, которая прикрывает валун
Просто обычная розетка, которая скрывается за маленькой дверцей
Купили дом и обнаружили секретный шкаф за шкафом
Это окошко в фермерском доме 1860-х ведёт к подвалу
Сделали ящики для хранения обуви прямо под лестницей
Стойка для специй + дверь в подвал = секретная дверь
Сын очень хотел тайную комнату, так что я построил для него ТАРДИС
Хитрый встроенный шкафчик за зеркалом
Мы сделали секретный проход в оранжерею через шкаф в комнате
Интересно, что за этими дверцами?
Все специи будет легко найти. Если знать, где искать!
Превратили бывшую кладовку в секретный уголок для чтения
По материалам: Sivator