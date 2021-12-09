Полезные свойства толокнянки и сферы её применения

Вадим Карасев

Толокнянка известна также как медвежья ягода, толокница, мучница. Это растение обладает широким спектром целебных свойств, которые могут быть весьма полезными для многих людей.

Есть множество растений, которые привлекают удачу и защищают от бед. Толокнянка — это больше лечебный «инструмент», нежели магический, однако в магии ее тоже иногда используют.

Описание и целебные свойства толокнянки

Толокнянка — это вечнозеленый кустарник, который вы можете посадить у себя в огороде. Поначалу за ним нужен определенный уход, но далее он будет расти сам по себе, не требуя от вас никаких вложений сил. На данном кусте растут ягоды, но основными целебными свойствами обладают не они, а листья.

Листья толокнянки содержат много полезных веществ, которые можно использовать при лечении заболеваний мочеполовой системы, ЖКТ. Растение может оказать помощь при заживлении ран. Все это возможно благодаря богатому химическому составу, в который входят: гликозиды, дубильные вещества, органические кислоты и минералы, кверцетин.

Также толокнянку используют в косметологии. Листья растения содержат арбутин и гидрохинон, причем в самом оптимальном соотношении. Данные вещества помогают в борьбе с пигментными пятнами, а также защищают кожу от преждевременного старения. Настойку толокнянки используют при мытье головы для предотвращения выпадения волос и снижения жирности кожи.

Для приготовления отвара вам понадобится одна столовая ложка сушеных листьев растения на стакан воды. Чтобы приготовить спиртовой настой, нужно половиной стакана 40-процентного спирта залить две ложки листьев и оставить в темном месте на две недели.

Если вы не можете собрать растение или вам негде его вырастить, вы можете купить сушеные листья толокнянки в аптеке. Не забудьте проконсультироваться с врачом перед использованием.

Использование толокнянки в магии

Магические свойства растения не такие сильные, как целебные. Эксперты в области эзотерики часто используют толокнянку для пробуждения сил. В основном это растение помогает женщинам, особенно в тяжелые моменты жизни. Если вы чувствуете, что негативные эмоции вас переполняют, просто окурите помещение сушеными листьями этого растения.

Толокнянка приносит мир и добро в дом. Веточки этого растения можно разложить по углам в каждой комнате или повесить над каждой дверью — снаружи и изнутри помещений.