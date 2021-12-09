Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка

Главное управление МВД России по Красноярскому краю публикует ориентировку на 30-летнюю жительницу Ачинска. Женщину подозревают в присвоении крупной суммы из финансового учреждения, в том числе в иностранной валюте.

На вид: 28-30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, светлые прямые окрашенные волосы средней длины. Глаза разного цвета: левый – зеленый, правый – коричневый.

Особые приметы: имеется шрам после аппендицита, на веках сделан татуаж. Возможно при себе подозреваемая имеет паспорт на свое имя и крупную сумму денег в рублях, долларах и евро. Имеющуюся информацию просят сообщить в полицию по телефонам (39151) 97-102 или 102.

По некоторым данным, речь может идти о хищении 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро. Предположительно, женщина работала кассиром в банке. Она пропала в ночь на 7 декабря.



