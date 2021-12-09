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Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения

Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения
Мария Миронова попыталась защитить ведущего и актера Дмитрия Нагиева от травли. Ведущий шоу «Голос» снялся в новом фильме «Бумеранг» Петра Буслова. Нагиев перевоплотился во владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдика. Он убедительно сыграл брутала, который решил подшутить над художником-неудачником. В трейлере, который недавно вышел, герой Дмитрия засветил ягодицы в пикантной сцене с любовницей. Мария Миронова радуется успехам коллеги по шоу-бизнесу. Однако ей непонятно, почему его пятая точка вызвала общественный резонанс. Звезда ленты «Громкая связь» напомнила, что анонсировала «Бумеранг» и «Небо». Артистка сыграла во второй, драматической, картине – о погибшем летчике. Она заметила, что внимание зрителей больше привлекла комедия, и подшутила над Нагиевым.
Дмитрий Нагиев засветил пятую точку «У трейлера фильма «Небо» в два раза меньше просмотров в моем Инстаграме и восторженные комментарии. У «Бумеранга» — куча просмотров и неуважительные (мягко говоря) отзывы... Ребят, дорогие мои подписчики, объясните тогда мне, что это за кокетство? Почему попа Димы Нагиева вызывает такой интерес? Давайте тогда смотреть на героев! Так нет... Где правда? И зачем хейтить и отписываться за то, что вызывает твой собственный интерес. Пока, друзья, мы в этом не разберемся, будет всё больше и больше этого «шлака», (как вы это называете, заметьте, не я, так как, на мой взгляд, это талантливая ирония на экранах и в интернете!)» - высказалась Миронова. Дочь заслуженной артистки России Екатерины Градовой напомнила, что киноиндустрия ориентирована не на мнения, а на просмотры. Она заверила, что любит как Буслова, так и Нагиева. Поклонники Марии поделились своими мнениями. «Я ржала от трейлера и пять раз начинала смотреть. Не обращайте внимания на остальных. Вы мне нравитесь, у нас хороший вкус», «Так там зачетная попка Димина, приятно посмотреть», «Машенька, просто все устали от драмы, хочется легкости хотя бы на экране», «Я обожаю Нагиева, он шикарен в свои годы, люблю», «Ну, есть на что посмотреть. «Небо» отличный фильм, но я люблю посмеяться, а грусти и так предостаточно в наше время», — прокомментировали фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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