Православные праздники в 2022 году

Вадим Карасев

Православные праздники часто меняют свои даты, поэтому важно знать о них заранее. Настало время узнать, в какие дни весь православный мир будет отмечать самые важные события.

Ранее мы уже рассказывали о родительских субботах на 2022 год. Это важные дни поминовения усопших, о которых нельзя забывать. Само собой, церковный календарь состоит не только из этих дат: в нем есть и праздники. Именно о них пойдет речь далее.

Пасха и двунадесятые праздники в 2022 году

Двунадесятые праздники — самые важные. Всего их двенадцать. Пасха не входит в их список. Она является самым главным праздником, который стоит выше всех остальных.

В 2022 году Пасха будет отмечаться 24 апреля. Это день, когда Христос воскрес из мертвых, победив саму смерть. Это самый большой праздник для любого верующего. Перед Пасхой заканчивается Великий пост.

Двунадесятые праздники в 2022 году:

Великие праздники 2022 года

. День появления на свет младенца Христа.. Альтернативное название праздника — Богоявление. В этот день отмечается крещение Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.. Непереходящий праздник, день посвящения младенца Христа в веру.. В этот день Богородица получила благую весть о том, что ей суждено породить на свет Мессию.. Последний день перед началом Страстной недели. Это день, когда жители Иерусалима встречали Христа как нового царя иудейского, бросая ему под ноги пальмовые ветви в знак уважения.. Праздник с переходящей датой, посвященный вознесению Христа на Небеса.. Переходящий праздник, именуемый также Пятидесятницей. День сошествия Святого Духа на апостолов.. День, когда ученики Христа узрели появление пророков Моисея и Ильи. В этот день Христос показал ученикам свою божественную сущность.. Непереходящий праздник, посвященный завершению жизненного пути Матушки Заступницы.. В этот день вспоминается обретение в 326 году креста, на котором был распят Христос.. Этот двунадесятый праздник посвящен дню, когда маленькая Дева Мария была отдана в храм на служение Богу.

14 января — Обрезание Господне. В этот день Иисус принял обрезание, подчинившись тем самым Закону Божьему.

7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). День появления на свет одного из самых важных святых отцов в христианской вере.

12 июля — день Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день церковь вспоминает подвиги и житие первых и самых близких учеников Иисуса Христа.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. День поминовения святого Иоанна Крестителя, который был казнен по приказу царя Ирода.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Великий праздник, напоминающий о чудесных событиях, произошедших в 10 веке во Влахенском храме в Византии.