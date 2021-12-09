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Предприниматели украсят Иркутск к Новому году в специальном стиле

Предприниматели украсят Иркутск к Новому году в специальном стиле

В Иркутске продолжается подготовка к новогодним торжествам. В этом году разработан специальный фирменный стиль праздничного оформления областного центра. В нем используются преимущественно синий, красный и оранжевый цвета. Новогодний облик города создадут яркие иллюминации, ледовые фигуры и необычное оформление торговых точек.

Для того чтобы жители, гости столицы Восточной Сибири и сотрудники организаций торговли ощутили новогоднее настроение, с 13 по 30 декабря администрация Иркутска проводит смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2022 года». В нем примут участие предприятия розничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

Конкурс проводится в семи номинациях. Будут определять лучшее праздничное оформление торгового центра, стационарного магазина у дома, супермаркета или универсама, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, нестационарного торгового объекта, цветочного магазина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В конкурсную комиссию войдут представители комитетов по управлению округами, а также сотрудники департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию городской администрации. Члены жюри оценят оформление фасадов предприятий, витрин и входных групп, торговых залов и рядов, размещение новогодней атрибутики на прилегающих территориях, использование стилеобразующих элементов и воплощение концепции праздничного оформления города.

Кроме того, влияние на результаты смотра окажут доступность торговых объектов для всех групп населения, внешний вид обслуживающего персонала и санитарное состояние прилегающих территорий. Итоги конкурса подведут в январе.

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По материалам: irk

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