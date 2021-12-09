Пресс-конференция мэра Иркутска Руслана Болотова: трансляция

Мэр Иркутска Руслан Болотов проведет пресс-конференцию по итогам работы администрации в 2021 году. Начало в 11:00.

На мероприятие допускаются участники при наличии QR-кода. Трансляция пресс-конференции также будет идти на YouTube-канале администрации города. IRK.ru проведет прямую текстовую трансляцию с пресс-конференции.

Онлайн-трансляция

11:49

Ёлку зажгут раньше, чем 31 декабря. Мэр уточняет: речь про огоньки!

11:47

Средства, которые сэкономили на новогодних мероприятиях, направили на новогоднюю иллюминацию. Уже фуры должны подойти, в округах начнут украшать дополнительно.

11:46

Вопрос: что планируется в Новый год?

Будет 6 салютов в разных местах: Ленина, 14б, Шевцова, 136, около Байкальского кольца, Маршала Конева, переулок Окладникова и парк Комсомольский. Декабрь будет теплый. В сквере Кирова поставили елку.

11:42





11:42

Есть разница между жильем, которое получают жители и тем, с которого они съезжают. Она достигает 25%. Люди переселяются из неблагоустроенного жилья в хорошее жилье с отделкой. Мы резервируем сейчас землю, чтобы строил муниципалитет под эти программы. Мы создаем резерв для реализации программы на следующие годы.

11:40

По федеральной программе стоимость квадратного метра жилья — 48 с небольшим тысяч рублей.

11:40

Мы не только покупаем с рынка. Теперь «УКС города Иркутска» строит сам. Это важно.

11:39

Около 300 объектов в Иркутске. Реестр не снижается, объекты аварийные попадают все больше. После 2017 года еще более 200 объектов включается в реестр аварийных. До 1 сентября 2025 года нужно расселить 8 243 жителя, это 2 998 жилых помещений.

В 2020 году переселили 879 человек, в этом году - 185 семей.

11:38





11:37

Она важная, особенно для нашей территории.

11:37

Вопрос: Как реализуется программа расселения жилья?

Это одна из главных задач. Программа расселения - уникальность РФ, когда людей расселяют за счет государственного бюджета. Это решение президента, который в свое время обозначил как ключевую.

11:34

Для нас принципиален итог года. Для нас важен вход и итог. Мы видим, что цифры поменялись в миллиардах. По собственным доходам — 12 миллиардов рублей, это на один миллиард больше, чем в 2020-м. Сейчас прирост на 550 миллионов. Это вход в год, и будет возможность изменить показатели в лучшую сторону.

11:30

Вопрос: богатеет ли город за свой счет, не только за счет федеральных программ?

- Одна из задач - это работа с бизнесом. Первоначальный прогноз выпадающих доходов был более 2 миллиардов, в итоге минус 75 миллионов.

11:27

На Баумана - 10-го числа туда заходит стройнадзор и пока нарушения подрядчик не устранит, дорога не будет принята.

11:26

Карты можно посмотреть на сайте администрации.

11:26

В этом году подрядчики устранили 605 замечаний.

11:26

Задача одна: увеличить межремонтные сроки. Второе - чтобы после ремонта мы не возвращались к этому. Постепенно подрядчики привыкнут, чтобы работа была выполнена качественно. Ни одна работа приниматься просто так не будет.

11:24

По обращениям жителей мы сформировали план ремонта дорог на 2022 год. На карте видно, что сделано и что запланировано. Ещё сделают интерактивную карту, где будет видно спецтехнику и чем она занимается.

11:22





11:21

Есть улицы, которые заслуживают межремонтной помощи.

11:21

Вопрос: Как оцениваете работу дорожников?

- Если дороги хорошо делают, их сложно испортить с приходом нового руководителя. Система, которая сложилась в городе, была несбалансированной. С большей частью мы расстались. Мы ушли от картельного сговора. И обязали подрядчиков укладывать асфальт в том формате, который должен быть по контракту. Иркутск по нагруженности и федеральные трассы начинает обходить.

11:19

Этот года был сложный в целом: высокий уровень наводнения, весна снежная, поздняя, лето дождливое и общее состояние сетей доставляет большую проблему для функционирования муниципалитета.

11:18





11:17

Все важно: и привлечение бюджета и реализация пожеланий жителей.

11:16

Вопрос: топ-5 изменений в Иркутске?

- В этом году меня много критиковали за путепровод на Джамбула. Но мы уже открыли первый этап, это знаковое событие. Формирование комфортной городской среды на Рябикова. Можем, это не столь заметно для города, но это важно. Содержание электросетей Иркутска: мы поменяли подход и 16 километров линий поменяли. Вроде, посмотришь, не сильно глобально, а на самом деле - безопасность и ощущение пространства. Улица Трактовая - с трудом давалась. И воды постоянно было много, и бетон нашли, который надо было пробивать. Но там появляются впервые выделенные полосы для транспорта. С одной стороны - это просто ремонт дороги. Мелочей нет. Каждый из объектов важен, - ответил мэр.

11:12





11:12

— Брендовые турмаршруты, модернизация аэропорта - тоже важно, мы все делаем, чтобы поддержать субъект, - говорит мэр. - Из стратегических задач: инженерная инфраструктура, это тепловой луч по улице Баррикад. Через 10-15 лет вы Рабочее не узнаете. Это то, чего Иркутск ждал десятилетиями. Решение проблем аварийного жилого фонда, реконструкция объектов дорожного строительства, благоустройство и создание комфортной среды для предпринимателей.

11:10

Мэр говорит про развитие города, туризм, вузы.

11:09

На пресс-конференции много представителей СМИ.

11:08

IRK.ru ведет прямую текстовую трансляцию с места событий.

11:08

Стартовала итоговая годовая пресс-конференция мэра Иркутска Руслана Болотова.

11:08

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