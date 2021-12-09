Приангарье получит из бюджета РФ дополнительные деньги на развитие здравоохранения

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных 89 миллиардов рублей на поддержку систем здравоохранения. Иркутская область получит 1,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства России.

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне – июле 2021 года на эти цели уже было выделено 110 миллиардов рублей, в октябре – ещё 56 миллиардов рублей.

Иркутская область получит еще 1,7 миллиарда рублей от государства на поддержку здравоохранения

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