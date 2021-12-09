Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приангарье получит из бюджета РФ дополнительные деньги на развитие здравоохранения

Приангарье получит из бюджета РФ дополнительные деньги на развитие здравоохранения

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных 89 миллиардов рублей на поддержку систем здравоохранения. Иркутская область получит 1,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства России.

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне – июле 2021 года на эти цели уже было выделено 110 миллиардов рублей, в октябре – ещё 56 миллиардов рублей.

Предыдущая новость по этой теме:

Иркутская область получит еще 1,7 миллиарда рублей от государства на поддержку здравоохранения

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Белоруссия заявила о возможности локальной войны с Украиной
Белоруссия заявила о возможности локальной войны с Украиной
Лунный календарь окрашивания волос на 2022 год
Лунный календарь окрашивания волос на 2022 год
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего состоит образ Уиллоу Смит
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего
Спикеры проекта «Сбер в эфире» расскажут, как «построить свою карьерную траекторию»
Спикеры проекта «Сбер в эфире» расскажут, как «построить свою
В Нукутском районе больного туберкулезом принудительно госпитализировали
В Нукутском районе больного туберкулезом принудительно
Приангарье получит из бюджета РФ дополнительные деньги на развитие здравоохранения
Приангарье получит из бюджета РФ дополнительные деньги на развитие
18 декабря на Байкале откроют зимний туристический сезон
18 декабря на Байкале откроют зимний туристический сезон
Администрация Хомутово не выплатила подрядчику 2,8 миллиона за ремонт дорог
Администрация Хомутово не выплатила подрядчику 2,8 миллиона за ремонт
Участники научного конкурса могут заработать 10 баллов при поступлении в ИГУ
Участники научного конкурса могут заработать 10 баллов при
Милохин и Медведева "занялись сексом" на столе в новом номере для "Ледникового периода"
Милохин и Медведева "занялись сексом" на столе в новом
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество

Топ на сегодня

Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Особенности выбора сварочных материалов
Особенности выбора сварочных материалов
Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом
Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом
Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards. Среди гостей — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Холли Берри
Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards.

Еще по теме

Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Подмосковный бюджет получит почти 1 млрд рублей субсидий
Финансирование проектов здравоохранения сократят в 52 раза