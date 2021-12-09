Путин: Ангеле Меркель всегда будут рады в России
14:53 Автор: Варвара Комарова
Источник: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 9 декабря пресс-служба Кремля.
Российский лидер поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество и подчеркнул её значительный вклад в развитие российско-германских отношений, говорится в сообщении. Путин также отметил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.
Экс-канцлер, в свою очередь, выразила признательность президенту за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем.
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Днём ранее сообщалось, что депутаты бундестага избрали социал-демократа Шольца новым канцлером. Он набрал 395 голосов, против проголосовали 303 депутата.
На прошлой неделе состоялась торжественная церемония проводов Ангелы Меркель с поста главы правительства ФРГ. Она была канцлером с 2005 года, стала первой женщиной в истории на этой должности, а затем переизбиралась на указанный пост в 2009, 2013 и 2018 годах.
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О том, что российский президент направил телеграмму Меркель в связи с завершением её работы, а также отправил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера, сообщалось 8 декабря. В обращении к Шольцу Путин выразил надежду на налаживание «конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня».
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