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Путин: Ангеле Меркель всегда будут рады в России

Путин: Ангеле Меркель всегда будут рады в России

14:53  Автор: Варвара Комарова


Источник: Kremlin.ru



Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 9 декабря пресс-служба Кремля.

Российский лидер поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество и подчеркнул её значительный вклад в развитие российско-германских отношений, говорится в сообщении. Путин также отметил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.

Экс-канцлер, в свою очередь, выразила признательность президенту за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем.

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Днём ранее сообщалось, что депутаты бундестага избрали социал-демократа Шольца новым канцлером. Он набрал 395 голосов, против проголосовали 303 депутата.

На прошлой неделе состоялась торжественная церемония проводов Ангелы Меркель с поста главы правительства ФРГ. Она была канцлером с 2005 года, стала первой женщиной в истории на этой должности, а затем переизбиралась на указанный пост в 2009, 2013 и 2018 годах.


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О том, что российский президент направил телеграмму Меркель в связи с завершением её работы, а также отправил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера, сообщалось 8 декабря. В обращении к Шольцу Путин выразил надежду на налаживание «конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня».



#международные отношения #Германия

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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