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Разработчики Arcade Paradise показали новый трейлер проекта

Разработчики Arcade Paradise показали новый трейлер проекта


Игра Arcade Paradise должна выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах весной 2022 года. Сегодня разработчики представили новый трейлер проекта, который можно видеть ниже. В трейлере показываются некоторые из игр, которые будут представлены на виртуальных аркадных автоматах в игре Arcade Paradise — всего таких игр будет более 35 штук.


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Arcade Paradise представляет собой «ретро-аркадное приключение в стиле 90-х». Главная героиня игры — Эшли, которая принимает решение превратить семейную прачечную в зал с аркадными игровыми автоматами. Всего в игре будет более 35 игровых автоматов, на каждом из которых можно играть. Сделан упор в проекте будет именно на игры, которые представлены на этих аркадных автоматах, а менеджмент самого заведения является скорее вторичным.

Отдельно создатели Arcade Paradise отмечают, что в качестве актера озвучки отца главной героини у них представлен Геральт из «Ведьмака» — Дуг Кокл.

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По материалам: newxboxone

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