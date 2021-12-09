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Reddit расширит программу лояльности с Ethereum-токенами

Reddit расширит программу лояльности с Ethereum-токенами


Социальная сеть Reddit открыла список ожидания для расширения своей программы вознаграждения Ethereum-токенами «Очки сообщества» на сабреддиты платформы и запустила специальный информационный ресурс.


В тестовом режиме инициатива работает с мая 2020 года. Члены сабреддитов r/Cryptocurrency и r/FortniteBR получают соответственно токены MOONS и BRICKS стандарта ERC-20.


Программа развернута в тестнете Rinkeby с перспективой перехода в основную сеть Ethereum. 


Пользователи зарабатывают очки за создание популярного контента, модерирование, участие в голосованиях и другие формы вклада в жизнь сообщества. Платформа опубликовала стандартные правила начисления токенов, но сабреддиты могут определять собственные нормы.


Токены хранятся в созданном Reddit кошельке Vault и находятся в полном распоряжении пользователя. Однако продажа или обмен активов на стадии бета-тестирования запрещены правилами платформы.


"Такое поведение очень рискованно — очки можно потерять или не перенести в основную сеть Ethereum", — заявили в Reddit.


Предположительно, после окончания тестового периода пользователи получат возможность торговать токенами.


Напомним, для масштабирования программы Reddit выбрала Ethereum-решение второго уровня Arbitrum.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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