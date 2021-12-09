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Россети: с начала года в Дагестане майнеры биткоина похитили электроэнергию на 70 млн рублей

Россети: с начала года в Дагестане майнеры биткоина похитили электроэнергию на 70 млн рублей


Дагестан занимает первое место среди регионов Северного Кавказа по числу выявленных фактов хищения электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщили представители местного филиала "Россетей". 


С начала 2021 года специалисты «Дагэнерго» совместно с правоохранителями выявили 25 майнинг-ферм, которые в совокупности потребили 26 млн кВт⋅ч. Сумма ущерба от их деятельности составила свыше 70 млн рублей.


По данным МВД, в отношении нарушителей заведено восемь уголовных дел, по 10 материалам лица привлечены к административной ответственности.


«Россети Северный Кавказ» предложили Минэнерго России выступить с инициативой по снижению суммы имущественного ущерба при хищении электроэнергии, по достижении которой наступает уголовная ответственность.


Напомним, на прошлой неделе полиция Дагестана сообщила об обнаружении трех крупных майнинговых ферм, незаконно подключенных к электросетям. Совокупный ущерб от их работы составил свыше 1,8 млн рублей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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