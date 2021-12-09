Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде стран СНГ

Российские школьники удостоены двух золотых и одной бронзовой медали на Олимпиаде стран СНГ «Лаборатория подготовки талантов». Олимпиада прошла в очном формате с 6 по 9 декабря в г. Баку (Республика Азербайджан), информирует Минпросвещения России.

Соревнование является дублёром Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). Каждый участник выступает в трёх дисциплинах: физике, химии и математике. На олимпиаде участникам предлагалось решить десять задач: три по физике, три по химии и четыре по математике.

Российская команда была сформирована из числа кандидатов на IJSO. Тренировки проходили на базе Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (МФТИ) и образовательного центра «Сириус».

Золотые медали завоевали:

– Михаил Петров, школа № 1574, г. Москва;

– Никита Коростелёв, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область.

Бронзовой медали удостоился ученик московской школы № 1543 Фёдор Виноградов.

Руководителем команды выступил Иван Шестаков – преподаватель химии Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Тренировали команду по математике Назар Агаханов и Юрий Кузьменко (преподаватели кафедры высшей математики МФТИ); по химии – Максим Каркешкин (преподаватель МФТИ) и Иван Шестаков (учитель Физтех-лицея им. П.Л. Капицы); по физике – Леонид Колдунов и Валерий Слободянин (преподаватели кафедры общей физики МФТИ).

В олимпиаде принимали участие национальные команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана. Российские школьники участвуют в этом соревновании с первой олимпиады (с 2017 года).

Турнир проводится в возрастной группе учащихся, которые не старше 15 лет. Каждая страна-участница может направлять команду, состоящую из трёх школьников и одного руководителя.