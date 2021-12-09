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Сеть ломбардов «Ваш Ломбард» подключилась к системе мгновенных переводов СБЕРа

Байкальский банк Сбербанка продолжает реализацию проекта «Мгновенные переводы с бизнес карт на карты физлиц». В ноябре 2021 года к сервису подключилась сеть ломбардов «Ваш Ломбард», имеющая представительство и филиалы в Иркутской области и Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Сервис Сбербанка «Переводы с бизнес карт на карты физлиц» (API*) рассчитан на юридические лица и ИП, сфера деятельности которых предполагает регулярные расчеты с физическими лицами: выкуп поддержанных автомобилей, пункты приема металлолома, пункты приема и переработки отходов, закуп с/х продукции и дикоросов у физлиц, лесозаготовка, скупка домашней техники, ювелирных украшений, деятельность ломбардов и микро-кредитных организаций. Cервис актуален и для компаний, работающих на условиях подряда с физическими лицами (самозанятые), не имеющими расчетных счетов для ведения бизнеса. Специально для данных видов деятельности в Сбере действует тариф 1% и лимит на переводы до 15 миллионов рублей в месяц.

Евгений Савин, руководитель филиальной сети ломбардов «Ваш Ломбард»:
— Новая сервисная поддержка от Сбера по многим моментам актуальна для нашей компании: во-первых, это экономия - тариф на перевод денежных средств через сервис API в 2-4 раза ниже, чем обычное снятие наличных, а ведь с клиентами ломбардов ранее мы рассчитывались именно наличными денежными средствами. Во – вторых, новая система расчетов позволяет экономить время работников ломбарда, теперь им не нужно снимать наличные денежные средства, процедура расчета ускорилась. И третье-безналичная система расчетов повышает безопасность в филиалах ломбардов и, соответственно, она более комфортна для наших клиентов.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:
— Безналичные расчеты прочно вошли в современную жизнь и наши партнеры активно пользуются новыми решениями банка, которые облегчают и ускоряют систему расчетов с клиентами. Сбер, в свою очередь, стремится гибко работать с каждой организацией и с каждым запросом на услугу. В частности, для при применении сервиса API в отношении компаний, осуществляющих расчеты за товары или услуги с физическими лицами, представляющими различные виды деятельности, у нас установлен месячный лимит на предоставление сниженной ставки комиссии за переводы. Но, этот лимит может быть и увеличен, все отрабатывается индивидуально.

Функционал сервиса «Переводы с бизнес карт на карты физлиц» добавляется простой вкладкой в браузер на компьютере клиента, вкладка «Переводы» создается на базе учетной системы клиента «1С». Клиенту - физлицу средства расчета от коммерческой организации поступают на карту, при этом карта может быть любого банка.

* эй-пи-ай
Байкальский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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