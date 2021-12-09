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«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского сезона

«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского сезона


Праздничный рождественский период — главный для Xbox и игровой индустрии в целом. Microsoft с партнерами (студиями и издательствами) готова предложить игрокам в этот рождественский период много интересного — игровые новинки, новые проекты в подписке Game Pass, новые дополнения и обновление, временные игровые события и многое другое.

В новом трейлере, который представила Microsoft, как раз и рассказывается о том, сколько разных и интересных игр могут опробовать в праздничный период на приставках Xbox (и в экосистеме Xbox) игроки. В трейлере можно видеть проекты из Game Pass, популярные условно-бесплатные игры, новинки этого года и прочее.


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Напомним, что ближе к концу декабря можно ожидать праздничную распродажу в Microsoft Store с хорошими скидками на игры для Xbox One и Xbox Series X | S.

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По материалам: newxboxone

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