«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского сезона





Праздничный рождественский период — главный для Xbox и игровой индустрии в целом. Microsoft с партнерами (студиями и издательствами) готова предложить игрокам в этот рождественский период много интересного — игровые новинки, новые проекты в подписке Game Pass, новые дополнения и обновление, временные игровые события и многое другое.

В новом трейлере, который представила Microsoft, как раз и рассказывается о том, сколько разных и интересных игр могут опробовать в праздничный период на приставках Xbox (и в экосистеме Xbox) игроки. В трейлере можно видеть проекты из Game Pass, популярные условно-бесплатные игры, новинки этого года и прочее.

Watch this video on YouTube

Напомним, что ближе к концу декабря можно ожидать праздничную распродажу в Microsoft Store с хорошими скидками на игры для Xbox One и Xbox Series X | S.