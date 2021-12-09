Слух: Fable и Avowed покажут на The Game Awards 2021





До мероприятия The Game Awards 2021 остается меньше суток — оно начнется 10 декабря в 04:00 по московскому времени. Ходит много слухов о том, что стоит ожидать в рамках этого мероприятия. Большинство инсайдеров говорят о том, что Microsoft покажет на The Game Awards 2021 игру Hellblade 2, но появляются и более смелые слухи.

Журналист Forbes Гарретт Аткинс в Twitter отметил, что на The Game Awards покажут новый Fable (который создает студия Playground Games) и Avowed (от Obsidian). Оба этих проекта являются эксклюзивами Xbox и будут выпущены в Game Pass в день релиза. Отметим, что и Fable и Avowed анонсировали летом 2020 года, после чего их больше не показывали.

Fable at The Game Awards ✅ — Garrett Atkins (@GarrettEAtkins) December 7, 2021

Avowed at The Game Awards ✅ — Garrett Atkins (@GarrettEAtkins) December 8, 2021



Относиться к информации журналиста Гарретта Аткинса стоит с определенной настороженностью — не похоже, чтобы это был точный инсайд, скорее догадка человека из индустрии. Он же заявляет о возможном анонсе Half-Life 3 в рамках The Game Awards 2021.