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Слух: Fable и Avowed покажут на The Game Awards 2021

Слух: Fable и Avowed покажут на The Game Awards 2021


До мероприятия The Game Awards 2021 остается меньше суток — оно начнется 10 декабря в 04:00 по московскому времени. Ходит много слухов о том, что стоит ожидать в рамках этого мероприятия. Большинство инсайдеров говорят о том, что Microsoft покажет на The Game Awards 2021 игру Hellblade 2, но появляются и более смелые слухи.

Журналист Forbes Гарретт Аткинс в Twitter отметил, что на The Game Awards покажут новый Fable (который создает студия Playground Games) и Avowed (от Obsidian). Оба этих проекта являются эксклюзивами Xbox и будут выпущены в Game Pass в день релиза. Отметим, что и Fable и Avowed анонсировали летом 2020 года, после чего их больше не показывали.


Относиться к информации журналиста Гарретта Аткинса стоит с определенной настороженностью — не похоже, чтобы это был точный инсайд, скорее догадка человека из индустрии. Он же заявляет о возможном анонсе Half-Life 3 в рамках The Game Awards 2021.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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