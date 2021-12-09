Собак и кошек хотят защитить новыми законами

01:22 Автор: Евгения Филиппова

Законопроект: № 1216032-7

В Кодексе об административных правонарушениях могут появиться наказания для тех, кто выбрасывает питомцев, жестоко обращается с животными и заводит дома зверей, запрещённых к содержанию. А Правительству планируют дать полномочия устанавливать требования к местам продажи кошек и собак. Такие законопроекты Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях осенней сессии.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, за жестокое обращение с животными граждан предлагают штрафовать на 5-15 тысяч рублей, должностных лиц — на 15-30 тысяч, а организации — на 50-100 тысяч рублей.

Административное наказание назначат, если нет уголовного состава преступления. Один из авторов проекта закона, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснил, что уголовное дело заводят, если животное убили или искалечили, а если животное, например, морили голодом, наказать нарушителя практически невозможно.

«То же самое с малолетними преступниками. Если они не достигли определённого возраста, уголовная статья на них не распространяется. А если будет предусмотрено и административное наказание, они не смогут уйти от ответственности», — сказал депутат «Парламентской газете».

Для тех, кто выбросил домашнего питомца, законопроектом предусмотрены такие штрафы: 1,5-3 тысячи рублей для граждан, 5-15 тысяч для должностных лиц и 15-30 тысяч для организаций.

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За содержание животных, который запрещено держать дома — медведей, львов и так далее — предлагается штраф 5-15 тысяч для физических лиц, 30-50 тысяч для должностных и 100-150 тысяч для компаний. Это позволит привлечь к ответственности и тех, кто использует животных в коммерческих целях, например, предлагая сфотографироваться с львятами и тигрятами на набережных городов-курортов, отметил Бурматов.

Зоопарки, цирки или дельфинарии, которые будут работать без лицензии или станут нарушать установленные ею требования, предлагают штрафовать на 100-200 тысяч рублей, а должностных лиц таких учреждений — на 30-50 тысяч.

«Это актуально потому, что 31 декабря завершается процесс лицензирования цирков и зоопарков. С 1 января все цирки и зоопарки должны либо иметь лицензию, либо прекращать свою деятельность», — сказал депутат.

Предусмотрены и наказания за нарушения правил обращения с животными в приютах и нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных целях.

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Также готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект (№ 1221720-7), по которому Правительство должно будет установить требования к местам продажи животных.

Сейчас из-за отсутствия чётких правил животных могут содержать в ужасных условиях, сказал автор инициативы Владимир Бурматов. Например, в зоомагазинах кошек и собак держат в контейнерах, которые плохо проветриваются и не обогреваются.

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#животные #КоАП

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