Сообщество EOS остановило выплату $230 млн компании Block.one

Сообщество EOS решило прекратить регулярные выплаты запустившей проект компании Block.one, заявив, что она больше не действует в интересах сети.

https://twitter.com/EosNFoundation/status/1468652224914071567?s=20

Голосование остановило выпуск 67 млн токенов EOS (~$234,5 млн), которые подлежали распределению в течение последующих шести-семи лет. Решение также затронуло соучредителя Tether и Block.one Брока Пирса. В пользу нового проекта последнего предполагалось направить почти половину суммы.

"Благодаря консенсусу подавляющего большинства сеть EOS взяла будущее в свои руки, проголосовав за отстранение Block.one и прекращение передачи ей токенов. Это открывает новую эру для EOS и подчеркивает силу блокчейна, позволяющую сообществу противостоять корпоративным интересам, которые не совпадают с его собственными", — заявил глава EOS Network Foundation Ив Ла Роуз.

В 2018 году Block.one собрала $4,2 млрд в ходе ICO на запуск сети.

https://forklog.com/chto-takoe-eos/

За поддержку проекта компании полагалась выплата 100 млн EOS (около 10% эмиссии) в течение 10 лет. Согласно EOS Network Foundation, в последующие годы сообщество разочаровалось приверженностью Block.one блокчейну с точки зрения реальных сценариев использования.

Компания запустила социальную сеть Voice, однако выяснилось, что она работает не на EOS. Созданная позднее биткоин-биржа Bullish также не использует основную сеть.

В августе 2021 года участники EOS и производители блоков создали организацию EOS Network Foundation. Ее возглавил Ла Роуз, ранее руководивший производителем блоков EOS Nation.

В программной речи он заявил, что Block.one подвела EOS и необходимо найти новый путь дальнейшего движения проекта.

Организация добивалась от компании передачи ей интеллектуальных прав на EOS. Вместо этого Block.one пообещала выделить EOS Network Foundation 30 млн EOS.

В результате производители блоков проголосовали за прекращение регулярных выплат в пользу компании.

На фоне решения сообщества цена EOS подскочила с уровня $3,18 до $3,89. На момент написания курс скорректировался к отметкам около $3,5.

Часовой график EOS/USD биржи Bitfinex. Данные: TradingView.

Напомним, ранее аналитики обнаружили признаки манипуляций в ICO проекта.