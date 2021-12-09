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Сотрудники Playstation поздравляют Xbox с запуском Halo Infinite

Сотрудники Playstation поздравляют Xbox с запуском Halo Infinite


Сегодня состоится мероприятие The Game Awards, которое стягивает вокруг себя лидеров всех крупнейших игровых студий, издательств и компаний. Похоже, что специалисты уже начали пересекаться друг с другом.

Руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг в Twitter опубликовал интересный пост. Он выложил фотографию бутылки вина, которую ему направил с комплиментами по поводу запуска Halo известный специалист Playstation — Сюхэй Ёсида (долгие годы возглавлял издательство Playstation Studios). Как отметил Аарон Гринберг, они находились в одном ресторане.

Отметим, что после в комментариях к посту Аарона Гринберга откликнулись некоторые другие известные в игровой среде специалисты. К примеру, сотрудница Riot Games, которая поблагодарила Ёсида за вино.


Отдельно Сюхэй Ёсида направил поздравление через Twitter руководителю подразделения Xbox Филу Спенсеру.

Бывший руководитель Playstation Шон Ленден тоже не остался в стороне и поздравил Спенсера и команду 343 Industries через Twitter.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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