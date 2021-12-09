Сотрудники Playstation поздравляют Xbox с запуском Halo Infinite





Сегодня состоится мероприятие The Game Awards, которое стягивает вокруг себя лидеров всех крупнейших игровых студий, издательств и компаний. Похоже, что специалисты уже начали пересекаться друг с другом.

Руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг в Twitter опубликовал интересный пост. Он выложил фотографию бутылки вина, которую ему направил с комплиментами по поводу запуска Halo известный специалист Playstation — Сюхэй Ёсида (долгие годы возглавлял издательство Playstation Studios). Как отметил Аарон Гринберг, они находились в одном ресторане.

So thoughtful of @yosp who happened to be in the same restaurant tonight sending a bottle over with his compliments on the Halo launch. #ClassAct pic.twitter.com/sf10QVGzop — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 9, 2021

Отметим, что после в комментариях к посту Аарона Гринберга откликнулись некоторые другие известные в игровой среде специалисты. К примеру, сотрудница Riot Games, которая поблагодарила Ёсида за вино.

Thank you for the drinks tonight @yosp. So nice of you to send it to our table. pic.twitter.com/jDgSzJ4ork — 👾Rito Jazmine👾 (@PBNTweets) December 9, 2021



Отдельно Сюхэй Ёсида направил поздравление через Twitter руководителю подразделения Xbox Филу Спенсеру.

Congratulations 🎉 — Shuhei Yoshida (@yosp) December 9, 2021

Бывший руководитель Playstation Шон Ленден тоже не остался в стороне и поздравил Спенсера и команду 343 Industries через Twitter.

🎊🎊🥂🥂congratulations to the team at 343 @PlutonForEver and @XboxP3. Looks like a banger of a game just in time for the holidays. Bring the happy ! 🎮🦾💙 https://t.co/SG3ZY18Nhu — shawn layden (@ShawnLayden) December 9, 2021



