Спасатели вытащили собаку, упавшую в ложбину ущелья реки в Слюдянке

Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области спасли собаку туристов, которая упала в ложбину ущелья реки в Слюдянке. Туристы почти сутки пытались вытащить собаку самостоятельно, но рельеф и снежный покров не позволили это сделать без применения специального снаряжения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Днем 7 декабря диспетчеру поступило сообщение от руководителя тургруппы о том, что во время восхождения на пик Черского их собака упала в снежный кулуар ущелья реки. Спасатели на автомобиле доехали до реки Быстрая в район хребта Комаринский. Затем двумя группами на снегоходах «Буран» пробили дорогу до метеостанции, где встретились с хозяевами собаки. В пути провели около четырех часов.

Георгий Рахимов, заместитель начальника Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области:

— Во время следования к месту происшествия мы постоянно поддерживали связь с хозяевами собаки. Семейная пара находилась в панике, они очень переживали за своего питомца, ведь он уже не первые сутки ждал помощи. Мы просили дождаться нас и не предпринимать никаких действий, потому как в горах Хамар-Дабана сейчас снежно и лавиноопасно, из-за чего есть риск для жизни людей.

8 декабря, преодолев крутой подъем по хребту, группа добралась до ущелья реки Слюдянки, где находился пес. По следам на снегу стало понятно, что животное искало выход из снежного кулуара. Длительное время его не могли найти, поэтому было решено приманить его на голос хозяйки. И только тогда пес отозвался и появился в зоне видимости.

«К счастью, Джек самостоятельно выбрался на гребень хребта. В это время мы заметили неподалеку фирн — место с плотным слежавшимся кристаллизованным снегом — и попросили женщину подзывать пса к этому месту. Он преодолел расстояние до нас и вышел на твердую поверхность», - рассказал Георгий Рахимов. Семейную пару и спасенного пса эвакуировали в Слюдянку. Там хозяева обратились в ветеринарную клинику для обследования пострадавшего любимца.