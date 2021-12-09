Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спасатели вытащили собаку, упавшую в ложбину ущелья реки в Слюдянке

Спасатели вытащили собаку, упавшую в ложбину ущелья реки в Слюдянке

Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области спасли собаку туристов, которая упала в ложбину ущелья реки в Слюдянке. Туристы почти сутки пытались вытащить собаку самостоятельно, но рельеф и снежный покров не позволили это сделать без применения специального снаряжения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Днем 7 декабря диспетчеру поступило сообщение от руководителя тургруппы о том, что во время восхождения на пик Черского их собака упала в снежный кулуар ущелья реки. Спасатели на автомобиле доехали до реки Быстрая в район хребта Комаринский. Затем двумя группами на снегоходах «Буран» пробили дорогу до метеостанции, где встретились с хозяевами собаки. В пути провели около четырех часов.

Георгий Рахимов, заместитель начальника Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области:
— Во время следования к месту происшествия мы постоянно поддерживали связь с хозяевами собаки. Семейная пара находилась в панике, они очень переживали за своего питомца, ведь он уже не первые сутки ждал помощи. Мы просили дождаться нас и не предпринимать никаких действий, потому как в горах Хамар-Дабана сейчас снежно и лавиноопасно, из-за чего есть риск для жизни людей.

8 декабря, преодолев крутой подъем по хребту, группа добралась до ущелья реки Слюдянки, где находился пес. По следам на снегу стало понятно, что животное искало выход из снежного кулуара. Длительное время его не могли найти, поэтому было решено приманить его на голос хозяйки. И только тогда пес отозвался и появился в зоне видимости.

«К счастью, Джек самостоятельно выбрался на гребень хребта. В это время мы заметили неподалеку фирн — место с плотным слежавшимся кристаллизованным снегом — и попросили женщину подзывать пса к этому месту. Он преодолел расстояние до нас и вышел на твердую поверхность», - рассказал Георгий Рахимов. Семейную пару и спасенного пса эвакуировали в Слюдянку. Там хозяева обратились в ветеринарную клинику для обследования пострадавшего любимца.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Восточный гороскоп на 2022 год
Восточный гороскоп на 2022 год
Dress Code. Премьера продолжения сериала "Секс в большом городе". Среди гостей — Сара Джессика Паркер с мужем и сыном, Синтия Никсон, Кристин Дэвис
Dress Code. Премьера продолжения сериала "Секс в большом
Кошка раньше всех почувствовала, что хозяйка беременна и начала готовиться ко встрече с малышом
Кошка раньше всех почувствовала, что хозяйка беременна и начала
Чубайс пригрозил повторением девяностых и рассказал, как этого избежать
Чубайс пригрозил повторением девяностых и рассказал, как этого
Пьяная тулунчанка без водительских прав перевозила в иномарке младенца и подростка
Пьяная тулунчанка без водительских прав перевозила в иномарке
За сутки в Иркутской области 605 жителей заболели коронавирусом
За сутки в Иркутской области 605 жителей заболели коронавирусом
Комитет ЗС Приангарья одобрил законопроект о выплатах на жилье детям-сиротам
Комитет ЗС Приангарья одобрил законопроект о выплатах на жилье
Спасатели вытащили собаку, упавшую в ложбину ущелья реки в Слюдянке
Спасатели вытащили собаку, упавшую в ложбину ущелья реки в Слюдянке
В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4
В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4
В Halo Infinite игроки столкнулись с некоторыми проблемами
В Halo Infinite игроки столкнулись с некоторыми проблемами
Почему березу никогда не использовали в строительстве домов, хотя в России ее много
Почему березу никогда не использовали в строительстве домов, хотя в
Полезные свойства толокнянки и сферы её применения
Полезные свойства толокнянки и сферы её применения

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
Christina – профессиональная косметика
Christina – профессиональная косметика
Скончался третий пострадавший при разгерметизации магистрали на ЦБК в Усть-Илимске
Скончался третий пострадавший при разгерметизации магистрали на ЦБК в

Еще по теме

В Сибири пропали сплавлявшиеся на надувном матрасе по горной реке туристы
Поиски вертолета МИ-8 в Иркутской области возобновились
В Иркутской области отыскали сплавлявшихся по реке на надувном матрасе туристов
Спасатели извлекли иномарку из Яузы на северо–востоке Москвы