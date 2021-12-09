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Спикеры проекта «Сбер в эфире» расскажут, как «построить свою карьерную траекторию»

Байкальский банк Сбербанка продолжает реализацию образовательного проекта" Сбер в эфире. 10 декабря спикеры банка расскажут о том, как молодые люди- выпускники вузов могут в начале профессионального пути управлять собственной карьерой и встраивать свои возможности, таланты и знания в современные запросы рынка труда в регионах, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
 
Юлиана Рога, директор Центра развития талантов Байкальского банка Сбербанка:
— У каждого человека своя цель и свой способ найти себя в определенном направлении — укрепиться в своей экспертизе или стать руководителем, для кого-то важен поиск себя или сохранение баланса "работа и личная жизнь. И какой бы ни была карьерная цель, каждому работнику, профессионалу, важно помнить, что управление нашей карьерой в наших руках. И этому можно научиться. На встрече «Построй свою карьерную траекторию» эксперты Сбербанка расскажут о трендах в развитии карьеры, о том, как меняется рынок труда. Участники прямого эфира смогут оценить свои возможности, наметить персональную карьерную вершину и составить пошаговый план пути к ней.
 
К участию в проекте традиционно приглашаются вузы Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия). В конце встречи состоится розыгрыш призов. Начало трансляции «Сбер в эфире» в 08:00 (мск время). Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Байкальский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк 
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По материалам: irk

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