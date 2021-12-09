США обвинили Китай в посягательстве на сложившийся мировой порядок

Вадим Карасев

Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выразил обеспокоенность активностью Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия и совершенствования военных технологий в целом. Пекин, по его словам, хочет изменить мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны.

Выступая на мероприятии газеты The Wall Street Journal, Милли предупредил о риске смены структуры мировой безопасности в случае, если Китай выйдет на тот же уровень, что и Соединенные Штаты или Россия.

Мы вступаем в мир, который является более сложным в геостратегическом отношении. Мы вступаем в мир, в котором технологии развиваются невиданными темпами. И это более сложный и потенциально более нестабильный мир.

Комментируя ситуацию на Украине, военный предложил проводить деэскалацию дипломатическими средствами – для этого есть еще немало возможностей. Передвижения российских войск в районе границы он назвал "весьма серьезными" и отличающимися от того, что наблюдалось раньше.

Как сообщал Ruposters, ранее отношения США и Китая осложнились из-за решения Вашингтона бойкотировать ОИ-2022 на дипломатическом уровне. В Пекине посчитали демарш "серьезным оскорблением". О том, чтобы присоединиться к Америке в этом вопросе, раздумывают в Австралии и призывают в ЕС.