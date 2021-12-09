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Старинные вещи, которые можно найти в старых домах и на барахолках

Старинные вещи, которые можно найти в старых домах и на барахолках
Телевизор из далекого прошлого

Зажигалка-сувенир, приобретенная на Олимпийских играх в 1988 году

Молитвенник, которому больше 100 лет

Необычный и стильный календарь

Мультиварка 70-х годов

Набор бутылок из-под Coca Cola

Значок жены офицера, выданный 10 июня 1943 года

Игральные карты 1979 года, которые выдавались американским солдатам

Очень старый календарь

Винтажный холодильник

Кувшин, который когда-то использовали для мытья рук

Щетка, расческа и зеркало, выпущенных в 1920-х годах

Старинная шкатулка

Тостер 1927 года

Набор красоты, который был выпущен 1972 году
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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Старинные вещи, которые можно найти в старых домах и на барахолках
Старинные вещи, которые можно найти в старых домах и на барахолках
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