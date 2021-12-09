Старинные вещи, которые можно найти в старых домах и на барахолках

Телевизор из далекого прошлогоЗажигалка-сувенир, приобретенная на Олимпийских играх в 1988 годуМолитвенник, которому больше 100 летНеобычный и стильный календарьМультиварка 70-х годовНабор бутылок из-под Coca ColaЗначок жены офицера, выданный 10 июня 1943 годаИгральные карты 1979 года, которые выдавались американским солдатамОчень старый календарьВинтажный холодильникКувшин, который когда-то использовали для мытья рукЩетка, расческа и зеркало, выпущенных в 1920-х годахСтаринная шкатулкаТостер 1927 годаНабор красоты, который был выпущен 1972 году