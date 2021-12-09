Старинные вещи, которые можно найти в старых домах и на барахолках
Сегодня, 11:20
Телевизор из далекого прошлого
Зажигалка-сувенир, приобретенная на Олимпийских играх в 1988 году
Молитвенник, которому больше 100 лет
Необычный и стильный календарь
Мультиварка 70-х годов
Набор бутылок из-под Coca Cola
Значок жены офицера, выданный 10 июня 1943 года
Игральные карты 1979 года, которые выдавались американским солдатам
Очень старый календарь
Винтажный холодильник
Кувшин, который когда-то использовали для мытья рук
Щетка, расческа и зеркало, выпущенных в 1920-х годах
Старинная шкатулка
Тостер 1927 года
Набор красоты, который был выпущен 1972 году
По материалам: Sivator