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Стартовал прием заявок на конкурс «Здоровое питание школьника»

Стартовал прием заявок на конкурс «Здоровое питание школьника»

9 декабря открылся прием заявок на Всероссийский конкурс «Здоровое питание школьника», в котором могут принять участие ученики 8–10-х классов.

Заместитель президента Российской академии образования, председатель координационного совета движения «Сделаем вместе!» Геннадий Онищенко напомнил, что конкурс призван сформировать потребность детей в здоровом питании, информировать о методиках поддержания здоровья и содействовать реализации инициатив, которые запускаются в регионах.

В ходе пресс-конференции, посвященной старту конкурса, представители регионов поделились своими наработками и рассказали о самых ярких идеях и проектах.

200 авторов лучших работ будут награждены путевками в «Артек», победители региональных этапов получат путевки в местные оздоровительные лагеря.

Подведение итогов конкурса состоится в сентябре 2022 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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