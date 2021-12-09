Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего состоит образ Уиллоу Смит

Вадим Карасев

В нашей традиционной рубрике продолжаем ближе знакомиться с представителями молодого поколения, которые уже громко заявили о себе. Сегодня в центре внимания 21-летняя Уиллоу Смит, дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит. Публичной персоной она стала еще ребенком — в семь лет дебютировала в кино, а в 10 лет уже записала первый хит. На этом ее достижения не заканчиваются: Уиллоу развивает карьеру в шоу-бизнесе, пробует себя в моделинге, откровенно говорит о своей бисексуальности и поддерживает полиаморию. Разбираем ее стиль и карьеру в нашем материале.





Уиллоу Смит









Уиллоу Смит с родителями и братом Джейденом

На красных ковровых дорожках Уиллоу Смит уже давно чувствует себя уверенно. Еще будучи ребенком, она оказывалась в центре внимания репортеров и позировала фотографам самостоятельно, а не на общем кадре с родителями. Ведь уже тогда Уиллоу и сама была героиней новостей. Ее дебютный сингл Whip My Hair добрался до одиннадцатой строчки хит-парада Billboard Hot 100, а видео на песню было номинировано на премию BET Awards в 2011 году.





Но очевидно, что перед выходом на дорожку Уиллоу или просили "нарядиться девочкой", или, как и многие дети, она вовсе не придавала большого значения своей одежде. Тогда она выглядела как самый типичный ребенок — джинсовки, простые платья и футболки с принтами.





Уиллоу Смит









Но когда Смит подросла и взяла свой гардероб под личный контроль, главные штрихи ее стиля стали более отчетливыми. Уиллоу, которая продолжает заниматься музыкой и сегодня часто дает концерты, явно по душе слегка бунтарский панк-образ. Ключевые элементы этого стиля она часто интегрирует в свои сценические наряды: тут и сетчатые колготки, и обилие черных вещей, и клетчатые мини-юбки, и кроп-топы или майки с принтами, ремни с заклепками.

































Тут перед глазами Уиллоу довольно обширная галерея образов женщин в рок- и панк-музыке: от Нины Хаген до Кортни Лав и Аврил Лавин, с которой Уиллоу, кстати, уже пела вместе и получила немало лайков от тех, чьи школьные годы прошли под Comlicated и Sk8er Boi.





С бьюти-образами девушка уже тоже экспериментировала весьма активно: были и геометричные стрижки, и дреды, и яркие оттенки волос, и даже полностью бритая голова. Особое внимание часто привлекал и макияж Уиллоу — девушка не только использовала много глиттера и ярких теней, которыми сегодня уже мало кого удивишь, но и разрисовывала свое лицо узорами из точек и линий.









Несмотря на эту тягу к андерграундной эстетике, Уиллоу всегда была желанной гостьей и в мире люкса: девушку регулярно можно было видеть на показах Chanel, Dior, Louis Vuitton. Мир моды к эффектной и запоминающейся внешности Смит не остался равнодушным.





















Кендалл Дженнер и Уиллоу Смит

Вместе с братом Джейденом Уиллоу снималась в кампании Levi's, была лицом Chanel, ее в свои шоу Savage x Fenty приглашала Рианна, а в этом году Уиллоу еще и стала лицом парфюмерной кампании Mugler. И лучшую модель для "инопланетного" аромата Alien вряд ли можно было найти. Охотно девушку снимают и в модных фотосессиях.





Уиллоу Смит с отцом Уиллом Смитом и Карлом Лагерфельдом





Уиллоу Смит в рекламе Chanel





Пэрис Хилтон и Уиллоу Смит в качестве моделей на показе Savage x Fenty





Уиллоу и Джейден Смит

















Уиллоу Смит в рекламе Mugler

Но свою аудиторию Уиллоу покоряет не только блеском глянцевых съемок и рокерскими образами. В 2018 году она стала соведущей ток-шоу Red Table Talk на Facebook Watch, которое также модерируют ее мама Джада Пинкетт-Смит и ее бабушка Эдриенн Бэнфилд-Норрис. В шоу часто поднимаются насущные темы общественной жизни, такие как ментальное здоровье, отношения, дискриминация и расизм.





Уиллоу Смит с мамой и бабушкой

В одном из выпусков, который был посвящен полиамории (форма немоногамии, в которой допускается возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно при условии их согласия. — Прим. ред.), Уиллоу совершила каминг-аут, признавшись, что она бисексуальна. Девушка тогда также поддержала право на полиаморные отношения и заявила, что хотела бы состоять в таких.













Ее мечта сбылась — в последнее время ее замечают не только с давним бойфрендом, певцом Тайлером Коулом, но и в компании 26-летнего музыканта Де'Вэйна (и время парочка часто проводит за поцелуями). С Коулом Смит встречается с 2017 года, и молодых людей объединяют не только отношения, но и творчество — вместе они также выступают и записывают песни.





Уиллоу Смит и Тайлер Коул





Каминг-аут сделал Уиллоу иконой ЛГБТ-сообщества и принес ей несколько номинаций на соответствующие премии (статус иконы моды у нее уже был, причем подтвержденный официально — премией Fashion Awards в 2016 году в номинации New Fashion Icons). А журнал Time в 2021 году включил Уиллоу в свой знаменитый список ста самых влиятельных людей мира.









Серьезно приняли Уиллоу, похоже, и в музыкальном мире — об этом свидетельствует новая обложка влиятельного журнала NME. В интервью певица рассказала, что после безумного успеха ее дебютного сингла Whip My Hair она усомнилась в своей мечте стать музыкантом. Причиной тому был изнурительный пресс-тур, который на целый год отбил у нее желание заниматься музыкой. Но затем Смит все-таки пересмотрела свои приоритеты.









Музыка занимает мое сердце,

— призналась Уиллоу.









Так что нельзя исключать, что когда-нибудь (а, может, и очень скоро) мы увидим Уиллоу и на Glastonbury, и на Coachella.

А вам нравится Уиллоу Смит?









Надя Бесчетникова