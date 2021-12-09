Строители подвели итоги сезона 2021 года

В актовом зале ФКУ Упрдор «Прибайкалье» состоялось собрание руководителей отделов управления и представителей подрядных организаций. Это АО «Новые дороги», ООО «Сибна», ООО «Московский тракт», ООО «ДК Клевер», ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Братская Строительная Компания», АО «ДСИО», ООО «Красмост», ООО «Красмост Регион», ООО «Аквадор», ООО «РегионМостоСтрой», МУП «Служба эксплуатации мостов», ООО «ДорРемСтрой-МТ», ООО «ЗБСМ МК-162».

На совещании обсуждались вопросы реализации объектов капитального ремонта и строительства в текущем году. В программу строительного сезона 2021 года вошли 36 объектов, в том числе 8 объектов, переходящих на 2022 год.

В 2021 году введены в эксплуатацию 28 объектов. Это 7 объектов капитального ремонта (35,7 километров автодорог). 3 объекта ремонта (16,9 километров автодорог), капитальный ремонт и ремонт 10 искусственных сооружений, а также заменены слои износа и проведена поверхностная обработка участков федеральных трасс на 6 объектах, а это 56,5 километров автодорог.





По итогам работы строители на год раньше запланированного завершили капитальный ремонт моста через реку Паниха (км 562+830) на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» в городе Усть-Куте. Этот объект является социально-важным. На месяц раньше завершился и капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на участке вблизи поселка Мингатуй (км 1547+300 - км 1555+000). А также досрочно завершились работы на всех участках устройства слоев износа и поверхностной обработки автодорог.

Обсудили дорожники и проблемные моменты. Это капитальный ремонт водопропускной трубы на км 189+500 федеральной дороги А-331 «Вилюй». Ремонтом занимается ООО «Братская строительная компания». Ввод объекта в текущем году не состоялся.

Кроме того, в 2021 году сорвались сроки ввода в эксплуатацию по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги А - 331 «Вилюй» (км 182+000 - км 187+000). Ремонтом занимается подрядная организация АО «Дорожная служба Иркутской области».

За неисполнение условий государственных контрактов к подрядным организациям применены штрафные санкции. Перед новым строительным сезоном дорожники снова соберутся за круглым столом, чтобы провести анализ и обсудить планы 2022 года.



