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Татьяна Тотьмянина перепугала мужа, попав в больницу

Татьяна Тотьмянина перепугала мужа, попав в больницу
Алексей Ягудин не находит себе место из-за того, что его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина попала в больницу. Спортсменка поделилась с поклонниками грустной новостью о проблемах со здоровьем. Фигуристка опубликовала снимок, который сделала в одной из столичных клиник. На фото видно, что в руке у спортсменки катетер, а значит ей регулярно ставят капельницы. Свой диагноз Татьяна не раскрыла, но сказала, что очень боится подвести своих партнеров по шоу и съемкам. «Бывают дни… Главное не нарушить график съёмок, репетиций и шоу», — написала измученная болезнью Татьяна.
Татьяна Тотьмянина В комментариях к записи отметился Эдгард Запашный, который написал, что муж фигуристки Алексей Ягудин не находит себе места из-за переживаний. «Вчера вместе с ним летели одним самолетом, и он был очень расстроен», — написал Запашный. Очевидно, он знает, что происходит с Тотьмяниной, но раскрывать чужие секреты не стал. Фанаты обеспокоены тем, что Татьяна так плохо выглядит на фото, ведь два года назад врачи подозревали у фигуристки онкологию. Они вовремя обнаружили образовавшиеся опухоли и удалили желчный пузырь. «Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака — 50 на 50. Сказали это напрямую, но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — рассказывал Ягудин. Напомним, что накануне в больнице оказалась также ведущая Регина Тодоренко. Она обратилась за медицинской помощью из-за высокой температуры, сильной боли в горле и головокружений. Известно, что первый тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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