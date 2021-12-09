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Театр – это инструмент развития возможностей школьника

Театр – это инструмент развития возможностей школьника

Школьный театр становится важным связующим звеном между участниками образовательного процесса, инструментом для развития ребенка, мотиватором для раскрытия его талантов, считает Андрей Задубровский, педагог дополнительного образования, руководитель проекта «Мастерская исполнительских искусств» Театра юных москвичей Дворца пионеров «Воробьевы горы». 

«Театр – это часть воспитательного процесса, без которого, как мы знаем, образование просто невозможно. Насыщение школьной атмосферы эстетикой позволяет решить многие этические проблемы: исчезает сквернословие, подростковая агрессия», – уточняет Андрей Задубровский.

По его мнению, театр делает школу центром притяжения как для самих школьников, так и для их родителей и знакомых, он способствует образованию и воспитанию, прививает навыки волонтерства. 

«Обычно школа это что? Учитель дает знания, ученик их берет. А театр учит ребенка отдавать свои эмоции, переживания. Выходя на сцену, он старается донести до нас понятый им смысл, показать, чему научился. Для него это колоссальный опыт умения делиться», – считает Андрей Задубровский.
# Общество
По материалам: edu.ru

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