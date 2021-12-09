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Three Arrows Capital инвестировал в Ethereum после критики криптовалюты гендиректором

Three Arrows Capital инвестировал в Ethereum после критики криптовалюты гендиректором


Сингапурский венчурный фонд Three Arrows Capital (3AC) купил на падении рынка 91 477 ETH на сумму около $400 млн. За две недели до этого CEO фирмы Су Чжу раскритиковал криптовалюту за высокие комиссии.


https://twitter.com/WuBlockchain/status/1468159951780532228

21 ноября Су Чжу заявил, что отказывается от Ethereum, "несмотря на то, что в прошлом ее поддерживал". Новички не могут позволить себе использовать блокчейн из-за высокой цены транзакций, добавил он.


Приблизительно с этого момента на кошелек, помеченный Nansen как принадлежащий 3AC, поступило около 156 400 ETH, большая часть из которых пришла после резкой коррекции рынка 4 декабря.


Практически все монеты монеты были переведены с кошельков бирж Binance, FTX и Coinbase.


Чжу подтвердил транзакции журналисту Колину Ву.


"Ethereum на первом уровне все еще остается непригодным для новичков, покажите его своей бабушке, если не верите. Но я буду стараться участвовать в любом паническом дампе, как в эти выходные. 100 000 ETH — это пыль, как бы там ни было. Будет больше", — написал он.


Еще после критики Чжу смягчил свою позицию, заявив, что "отказ — неправильное слово". Глава 3AC признал, что погорячился и есть "отличные команды", которые работают над решениями масштабирования второго уровня. По его словам, он бы хотел увидеть дорожную карту первой итерации сети.


Напомним, в начале декабря сооснователь Ethereum Виталик Бутерин опубликовал "вероятную дорожную карту" развития основной сети криптовалюты.


Ранее он предложил метод снижения стоимости транзакций для решений второго уровня.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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