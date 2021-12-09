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Три студента из Иркутской области выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе

Три студента из Иркутской области выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе

Объявлены имена 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В их число вошли три студента из Иркутской области. Победители выиграли денежные премии по миллиону рублей, которые можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в большое путешествие по России, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Победителями конкурса «Твой Ход» из Иркутской области стали Никита Свинкин и Виктория Волосатова (Иркутский национальный исследовательский технический университет). А также Инга Карпова (Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)).

Торжественная церемония награждения прошла в московском парке науки и искусств «Сириус». В ней приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года. В нем участвовала тысяча студентов из 76 регионов РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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По материалам: irk

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