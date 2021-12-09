Три студента из Иркутской области выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе

Объявлены имена 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В их число вошли три студента из Иркутской области. Победители выиграли денежные премии по миллиону рублей, которые можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в большое путешествие по России, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Победителями конкурса «Твой Ход» из Иркутской области стали Никита Свинкин и Виктория Волосатова (Иркутский национальный исследовательский технический университет). А также Инга Карпова (Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)).

Торжественная церемония награждения прошла в московском парке науки и искусств «Сириус». В ней приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года. В нем участвовала тысяча студентов из 76 регионов РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.