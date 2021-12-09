Участие в спектаклях повышает мотивацию к учебе

Театральная деятельность, дополняющая учебный процесс, по-новому открывает личность ребенка, помогает ему социализироваться, проявлять себя, расширять кругозор, считает Татьяна Чернова, учитель русского языка и литературы, куратор театральных классов школы № 2123 им. Эрнандеса, заслуженный учитель России.

В эфире онлайн-программы «Образовательная среда» она рассказала о том, что учеба в театральном классе отнюдь не предполагает обязательное последующее поступление в театральный вуз, но она формирует более открытую миру и уверенную в себе личность и развивает желание творить.

«Искусство помогает выстроить так называемую индивидуальную образовательную траекторию ребенка. Дети, которые учатся в театральном классе, увлечены учебой и самой жизнью. Они раскрепощены, у них прекрасно развито мышление. Работать с такими мотивированными детьми – одно удовольствие», – говорит Татьяна Чернова.

Она особенно отмечает возможности, которые сейчас есть для педагогов, желающих с помощью театральных приемов обогатить свою работу с учениками.

«Курсы театрального мастерства для учителей полезны для всех педагогов-предметников. Изучить элементы театральной педагогики важно для более качественного взаимодействия с учениками и другого ощущения себя в роли учителя», – резюмировала эксперт.