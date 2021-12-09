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Участники научного конкурса могут заработать 10 баллов при поступлении в ИГУ

Заработать дополнительные баллы и повысить конкурентоспособность при поступлении предлагает своим абитуриентам Иркутский государственный университет. Воспользоваться такой возможностью смогут участники межрегионального конкурса научно-исследовательских проектов «Исследуя родной край».

Антон Труханов, специалист центральной приемной комиссии ИГУ:
— Университет заинтересован в думающих студентах, в тех, кто готов получать высшее образование в классическом вузе. Мы понимаем, что, если говорить о школьниках, то на ЕГЭ может случиться всякое и его результат может совершенно не отражать их реального уровня подготовки. Поэтому ИГУ предлагает абитуриентам показать свой творческий и научно-исследовательский потенциал, умение или, как минимум, желание работать с литературными источниками, проникать в глубину материала, усваивать и осваивать его, а бонусом за это и будут служить те самые дополнительные баллы, которые могут стать решающими при составлении рейтинга поступающих в университет.

Тематика проектов ограничена естественнонаучными и физико-математическими направлениями. Заявки принимаются до 31 января 2022 года. Защиты проектов запланированы в марте в дистанционном формате.

Победители получат не только дипломы, памятные сувениры и подарки, но и 10 дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ (школьникам) или к результатам внутренних испытаний (выпускникам СПО), которые будут учтены при поступлении в Иркутский государственный университет. За вторые и третьи места университет добавит 8 и 6 баллов (соответственно), остальные участники получат по 3 дополнительные балла, которые также будут учтены при поступлении в ИГУ.

Подробную информацию о конкурсе смотрите сайте ИГУ либо по телефонам: (3952) 521-978, 8 914 952-17-77 (WhatsApp, Viber, Telegram*).

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По материалам: irk

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