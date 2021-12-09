Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась выдвигаться на пост в Минфине США из-за критики по поводу ее происхождения

Вадим Карасев

55-летняя Сауле Омарова сняла свою кандидатуру на должность главы Управления финансового контроля США. В заявлении на сайте Белого дома президент США Джо Байден сообщил, что принял просьбу Омаровой.

Сама Омарова в своем письме отметила, что на данном этапе считает нецелесообразным выдвигаться на должность в правительстве США.





Кандидатуру Омаровой в сентябре выдвинул сам Джо Байден, однако республиканцы подвергли ее жесткой критике из-за ее советского происхождения. На слушаниях в Сенате 18 сентября представитель Республиканской партии Джон Кеннеди, в частности, спросил Сауле, как ему ее называть — профессором или товарищем, а потом спросил, вышла ли она из комсомола.

Еще через некоторое время член банковского комитета Сената Пэт Туми написал Омаровой письмо с требованием предоставить ее дипломную работу, которую она написала, будучи студенткой МГУ. Джо Байден выступил в ее защиту, назвав поведение политиков неприемлемым.





Сауле Омарова родилась в Казахстане в 1966 году. Она окончила философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1991 году по программе студенческого обмена она приехала в США, где впоследствии и осталась. В Университете Висконсина она защитила диссертацию и получила докторскую степень по политологии, а чуть позже и степень доктора в Прицкерской школе права Северо-Западного университета в Чикаго. С 2014 года она занимает должность профессора в школе права Корнеллского университета.

Мариана Панкина