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В 2021 году в Дрожжановском районе Татарстана открылись четыре образовательных центра «Точка роста»

В 2021 году в Дрожжановском районе Татарстана открылись четыре образовательных центра «Точка роста»

В 2021 году в Дрожжановском районе Республики Татарстан открылись четыре центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает газета Дрожжановского района «Родной край». 

Центры появились благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

Проект реализован в Новоубеевской, Нижнечекурской, Старокакерлинской и Убеевской средних школах. В данных образовательных организациях был проведен ремонт кабинетов и лабораторий биологии, химии, физики на общую сумму 3 миллиона 480 тысяч рублей.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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